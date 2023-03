Bastoni, rinnovo a un passo! Piccola differenza con l’Inter – SM

Alessandro Bastoni presto rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Questo quanto filtra dopo l’incontro di oggi tra la dirigenza nerazzurra e l’agente Tullio Tinti. Secondo Sportmediaset, la differenza tra domanda e offerta è minima.

RINNOVO VICINO – Giornata importante in Viale della Liberazione dove la dirigenza dell’Inter formata da Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno accolto Tullio Tinti, agente – tra gli altri – di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano è vicino al rinnovo. Soprattutto dopo le dichiarazioni dello stesso procuratore, filtra ottimismo riguardo la possibile fumata bianca, già dalle prossime ore. L’Inter ha proposto 4,5 mentre il procuratore chiede 5,5. Balla circa un milione tra domanda e offerta, facilmente colmabile magari trovando l’intesa in una via di mezzo oppure aumentando gradualmente lo stipendio di anno in anno.

Fonte: Sportmediaset