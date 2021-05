Bastoni rinnova con l’Inter! L’agente: «Accordo raggiunto, deve firmare»

L’agente Tinti è stato in sede all’Inter: segue anche il prossimo allenatore Inzaghi, ma nell’incontro si è parlato di Bastoni. E l’accordo è ormai definito.

RINNOVA! – Tullio Tinti racconta, all’uscita dalla sede dell’Inter, di non aver parlato di Simone Inzaghi ma di un rinnovo di contratto: «Ho fatto Alessandro Bastoni. Diciamo che deve firmare ancora il calciatore, ma l’accordo è stato raggiunto. Resterà all’Inter? Sì. Richieste? Le offerte ci sono sempre per i grandi calciatori. Rinnova anche Andrea Ranocchia? Prima devono decidere per l’allenatore, poi vediamo. È Inzaghi? Questo io non lo so». Ma, in realtà, ormai è una certezza anche questa.