Bastoni rimane all’Inter, nuova conferma. Rimane viva la pista Skriniar-Psg

L’agente di Bastoni, Tullio Tinti, ha confermato per la seconda volta che il giovane difensore nerazzurro non lascerà l’Inter nonostante i tanti estimatori in Premier League (QUI le sue dichiarazioni). Ricollegandosi alle recenti parole di Marotta sul reparto difensivo (vedi articolo), è facile intuire che l’uscita dolorosa sarà molto probabilmente quella di Skriniar

SACRIFICIO – Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono molto richiesti all’estero mentre Stefan de Vrij ha meno mercato. Giuseppe Marotta qualche giorno fa ha praticamente detto che il cosiddetto sacrificio verrà fatto proprio in difesa. Oggi l’agente di Bastoni, Tullio Tinti, ha ribadito che il suo assistito non si muove da Milano. Anche Simone Inzaghi sembra aver messo un veto sulla cessione di Bastoni mentre rimane aperta la pista Skriniar-Psg. La prima offerta del club parigino (50 milioni di euro più una contropartita) è stata rispedita al mittente. Il club nerazzurro attende adesso il rilancio che potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni più bonus, cifra che potrebbe comunque non bastare dato che la richiesta è di almeno 80 milioni. Per sostituire lo slovacco l’Inter sta trattando Gleison Bremer con il Torino, per il quale a giorni potrebbe esserci un nuovo incontro.