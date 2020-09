Bastoni, dopo la prima stagione arriva il premio? Contatti con l’Inter – Sky

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni è stato protagonista di una stagione positiva d’esordio all’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport il difensore classe 1999 potrebbe a breve ottenere il rinnovo di contratto.

ADEGUAMENTO IN VISTA? – Alessandro Bastoni è passato in pochi giorni dalla felicità per la prima convocazione con l’Italia a un saluto anticipato dal ritiro. L’infortunio muscolare (vedi articolo) gli ha impedito l’esordio in azzurro, saltando le partite di UEFA Nations League contro Bosnia e Olanda. Non si tratta di un problema fisico di particolare rilievo, quindi sarà a disposizione per l’inizio del campionato con l’Inter. Non solo: secondo Sky sport con i nerazzurri è cominciato il discorso per il rinnovo del suo contratto. Un adeguamento, da discutere col suo agente Tullio Tinti (lo stesso di Matteo Darmian), per quanto fatto nell’ultima stagione.