Bastoni, presto l’Inter incontrerà il suo agente per discutere del rinnovo – TS

Alessandro Bastoni piace tanto al Tottenham di Antonio Conte (vedi QUI) ma l’Inter ha più volte ribadito la sua centralità nel progetto nerazzurro. Anzi, secondo quando riportato da Tuttosport, presto la dirigenza incontrerà il suo agente per discutere del rinnovo di contratto.

INCONTRO A BREVE – Alessandro Bastoni proprio come la scorsa stagione non lascerà l’Inter al termine della stagione, ma chiaro che la che la soglia tra una proposta importante e quella irrinunciabile è sottile, ma netta. Sicuramente però presto ci si dovrà sedere ad un tavolo con Tullio Tinti , l’agente del calciatore, per estendere un contratto pericolosamente in scadenza nel 2024. Quando sarà si dovrà po i ovviamente tenere conto dell’interesse del Tottenham e delle sterline mai versate sul conto in banca del ragazzo di Casalmaggiore.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna