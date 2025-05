Bastoni obiettivo del Barcellona? Arriva la smentite le voci dalla Spagna

Nei giorni successivi alla rocambolesca eliminazione del Barcellona per mano dell’Inter in semifinale di Champions League, le voci di mercato hanno cominciato a rincorrersi a ritmo serrato. Tra le tante indiscrezioni circolate sui media spagnoli, alcune hanno accostato Alessandro Bastoni al club blaugrana. A spegnere le voci, l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

LA SMENTITA – Secondo quanto riportato da alcune testate iberiche, infatti, la dirigenza del Barcellona avrebbe individuato in Bastoni il profilo ideale per rafforzare la retroguardia, colpita da evidenti lacune nel doppio confronto con l’Inter. Come lui anche Alejandro Grimaldo, sterno del Bayer Leverkusen. Il giornalista Fabrizio Romano, tra più autorevoli in Europa, tramite i propri canali social ha smentito in modo categorico i contatti tra il Barcellona e i due calciatori: «Non ci sono trattative in corso né per Alessandro Bastoni né per Alejandro Grimaldo. Il Barcellona non li considera obiettivi per la prossima finestra di mercato estiva», ha scritto.

Bastoni e Grimaldo, no al Barcellona!

NON SI MUOVE – La smentita dell’insider rafforza l’idea che il futuro di Bastoni sarà ancora a tinte nerazzurre, almeno per il momento. Il difensore classe ’99, reduce da una prestazione monumentale contro i blaugrana, è uno degli uomini chiave nello scacchiere di Simone Inzaghi e rappresenta un simbolo del progetto tecnico dell’Inter. Quanto a Grimaldo, il suo nome resta comunque caldo sul mercato europeo, ma non sarà il Camp Nou la sua prossima tappa. Per ora, le indiscrezioni restano tali: Bastoni e Grimaldo restano dove sono.