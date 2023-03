Bastoni non lascia l’Inter tranquilla: serve passo avanti deciso – SI

Bastoni non è in scadenza al prossimo 30 giugno, ma fra un anno e tre mesi. Motivo per cui bisogna cominciare a pensare al rinnovo di contratto per evitare un nuovo “caso Skriniar”. Proprio in tal senso, Sportitalia segnala la necessità per l’Inter di fare passi avanti.

RISCHIO DA NON CORRERE – Ivan Perisic un anno fa, Milan Skriniar adesso. L’Inter già due volte ha temporeggiato troppo per i rinnovi, col risultato che poi alla fine i giocatori sono andati altrove a parametro zero. C’è da evitare che si ripeta la situazione con un terzo nome, ossia Alessandro Bastoni. La scadenza del contratto è il 30 giugno 2024, ma va trovato un accordo col suo agente Tullio Tinti quanto prima. Sportitalia scrive come servirà accelerare i dialoghi, nonostante l’attaccamento ai colori di Bastoni per l’Inter non sia in discussione.

Fonte: sportitalia.com – Gianluigi Longari