Bastoni nel mirino del Liverpool: il difensore dell’Inter in lizza con altri due

Bastoni ha giocato molto bene con l’Inter, finché purtroppo il calcio non è stato bloccato dal Coronavirus. Il difensore classe ’99 però continua a essere apprezzato: secondo il quotidiano spagnolo AS l’ex Atalanta è in una lista di tre giocatori osservati dal Liverpool. I Reds, probabilmente, dovranno sostituire Lovren.

RICHIESTO – “A Dejan Lovren scade il contratto con il Liverpool il prossimo 30 giugno e la squadra di Jurgen Klopp valuta già una lista di possibili sostituti. Sono Alessandro Bastoni dell’Inter, Dayot Upamecano del RB Lipsia e José Maria Giménez dell’Atlético Madrid. L’obiettivo dei Reds è prendere un giovane forte in area. Giménez ha un contratto fino al 2023 coi rojiblancos e una clausola rescissoria che, a seguito dell’ultimo rinnovo, è salita a centoventi milioni di euro. In più, nonostante i recenti infortuni in stagione, è un punto fermo per Diego Pablo Simeone“.

Fonte: AS.com – Patricia Cazon