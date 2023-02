Bastoni, l’Inter vuole evitare lo Skriniar-bis! A buon punto due rinnovi – SI

Stamattina si è parlato del rischio che Bastoni possa fare la fine di Skriniar, inteso come andare a scadenza di contratto (vedi articolo). Stando a Sportitalia l’Inter si sta già muovendo in tal senso, non solo col difensore.

LEZIONE IMPARATA? – Dopo Ivan Perisic l’anno scorso l’Inter a giugno perderà anche Milan Skriniar per non aver raggiunto un accordo sul rinnovo di contratto. Motivo per cui ora inizia a esserci un po’ di preoccupazione per quelli in scadenza al 30 giugno 2024. Secondo Sportitalia, però, la società vuole evitare uno Skriniar-bis. Risultano essere a buon punto i rinnovi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, entrambi con ancora un anno e mezzo di contratto. Questo anche per delle linee guida da parte della società, ribadite nel pomeriggio da Giuseppe Marotta (vedi articolo). La volontà dell’Inter è di avere giocatori con spirito di appartenenza alla maglia, motivo per cui con Bastoni (soprattutto) e Calhanoglu si vuole arrivare un accordo.