Bastoni-Inter, sì al rinnovo! Al lavoro su un altro. Attacco? Da escludere un nome − Rai

Presto la fumata bianca sul rinnovo di Alessandro Bastoni. L’Inter cerca inoltre di rinnovare anche Stefan de Vrij. In avanti, invece, si esclude sicuramente un nome

RINNOVI − Tra Bastoni e l’Inter la storia d’amore proseguirà. Ne è sicuro Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai. Il difensore della Nazionale e la dirigenza hanno trovato un accordo e presto sarà messo tutto nero su bianco. Al contempo, il club sta cercando di convincere anche de Vrij a rinnovare il proprio contratto. A differenza dell’italiano, l’ex Lazio va in scadenza il 30 giugno 2023. In avanti, invece, è da escludere la pista Gianluca Scamacca. L’attuale giocatore del West Ham è troppo caro per le casse nerazzurre.