Bastoni-Inter, parti distanti ma no nuovo ‘caso Skriniar’: i motivi

Ci sarebbe distanza nella trattativa per il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni con l’Inter, ma non si temerebbe nuovo ‘caso Skriniar’.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la trattativa per il rinnovo di Alessandro Bastoni con l’Inter prosegue come una normale trattativa. Le parti stanno parlando da tempo e c’è distanza fra domanda e offerta. Tuttavia non si teme un nuovo “caso Skriniar“. Il club nerazzurro vuole il difensore e quest’ultimo vuole la società meneghina. Ciò non sta a significare che si tratta di un accordo sicuro né è in grado di zittire le pretendenti soprattutto inglesi, dove Pep Guardiola è un suo grande estimatore, né elimina i problemi finanziari del club nerazzurro. Quest’ultimo è pronto a rinnovare Stefan de Vrij ed Edin Dzeko e considera l’italiano insieme ad Hakan Calhanoglu un elemento fondamentale per il futuro. L’offerta iniziale è vicino a quattro milioni e mezzo di euro, la richiesta è invece di sei milioni di euro. Beppe Marotta è convinto di poter giungere a un punto intesa mediana. I tempi però sono abbastanza ristrettì e questa fretta può preoccupare un po’, ma fino a paventare, al momento, un nuovo “caso Skriniar”.

Fonte: SportMediaset.it