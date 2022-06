Bastoni: «Inter? Ho due anni di contratto e società non mi ha detto nulla!»

L’Italia di Roberto Mancini ha vinto 2-1 contro l’Ungheria. In campo al centro della difesa l’interista Alessandro Bastoni che nel post partita parla ai microfoni di Rai Sport anche del suo futuro all’Inter.

FUTURO – L’Italia vince 2-1 la seconda gara di Nations League contro l’Ungheria. Protagonista Bastoni in campo per tutti i 90 minuti. Alla fine della partita ha parlato ai microfoni di Rai Sport. «In campo internazionale tutte le partite sono difficili. Siamo stati bravi e concentrati, siamo giovani ma siamo stati bravi. Abbiamo sofferto? Sì ma fa parte del gioco. Come sono questi giovani? A furia di essere giovanissimo io ho 23 anni e do una mano a tutti, anche dopo la tanta esperienza con l’Inter. Provo a passare tutto quello che mi hanno insegnato Bonucci e Chiellini dopo l’Europeo. Futuro e mercato? Io ho due anni di contratto e sono tranquillissimo, la società non mi ha comunicato nulla e ora penso alla nazionale e poi vado in vacanza per tornare poi ad Appiano».