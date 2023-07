Bastoni: «Inter, contento di aver rinnovato! Devo migliorare in questi aspetti»

Bastoni è tornato a disposizione dell’Inter insieme al resto dei nazionali. Il ritorno al Suning Training Centre, per il difensore, arriva dopo un mese importante: oltre al matrimonio, il prolungamento di contratto con l’Inter fino al 2028. Ne ha parlato su Inter TV.

SI RIPARTE – Alessandro Bastoni è carico in vista della nuova stagione: «È stato un mese intenso, ci stava staccare un po’ la spina dopo il finale dell’anno scorso: è stata dura arrivare a un passo da una grande impresa. Ripartiamo con grande entusiasmo e voglia di fare, per vincere il più possibile. Quando sono arrivato all’Inter avevo un obiettivo: impormi in nerazzurro e restarci il più a lungo possibile. Sono molto contento di aver rinnovato, era quello che volevamo io e la mia famiglia».

NUOVI OBIETTIVI – Alessandro Bastoni fissa i nuovi traguardi da raggiungere in questa stagione: «Dobbiamo provare a ripeterci: proviamo a riconquistare la Supercoppa, ad arrivare in fondo in Coppa Italia, ma soprattutto puntiamo alla seconda stella. Devo ringraziare le persone che hanno lavorato all’Inter in questi anni: allenatori, compagni di squadra, giocatori che hanno vestito questa maglia a lungo. Ora cercherò io di trasmettere qualcosa ai nuovi arrivati. Io devo migliorare tanti aspetti: la costanza durante la stagione, ad esempio. Devo cercare di essere leader, proverò a trascinare i miei compagni».