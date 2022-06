Bastoni, dall’Inghilterra rilanciano: Tottenham nutre ancora speranze

Intervenuto ai microfoni del portale inglese Give Me Sport, il giornalista di Sky Sport UK Michael Bridge ha confermato come il Tottenham non abbia ancora perso le speranze di ingaggiare Alessandro Bastoni dall’Inter.

SPERANZE VIVE – Il Tottenham non molla Alessandro Bastoni. A confermarlo il giornalista inglese Michael Bridge: «Il Tottenham ha fatto la sua offerta, ma il giocatore è giovane e sembra felice a Milano. A volte ci dimentichiamo che anche cambiare Paese può essere difficile. L’Inter sembra al momento una squadra con un bel progetto. Le speranze di ingaggiarlo da parte degli Spurs però non sono completamente spente, perché alcune persone con cui ho parlato mi hanno confermato che se il giocatore cambiasse idea, l’Inter accetterebbe l’accordo. Dopotutto devono vendere qualcuno e il Tottenham è pronto ad assecondare le richieste»