Bastoni, l’indizio dell’agente: «Mai portato uno a 0! Portati dai club»

Bastoni è in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 e la scorsa settimana è andato in scena un incontro in sede a Milano fra la dirigenza dell’Inter e il suo agente Tinti (vedi articolo). Quest’ultimo, parlando a Maracanà su TMW Radio, spiega come gestisce le trattative per i rinnovi dei suoi assistiti.

OCCHIO ALLE PAROLE – Alessandro Bastoni è uno dei nomi che l’Inter deve rinnovare per non rischiare un altro caso Milan Skriniar. Il suo agente Tullio Tinti parla in maniera generale: «Io posso parlare della mia esperienza personale. Non ho mai portato un giocatore a parametro zero, mentre me l’hanno portato i club. Chiaramente i contratti bisogna farli in due, in teoria uno può dire lo faccio o non lo faccio. Quando un calciatore può legittimamente dire, a un anno dalla scadenza, che ha aspettato fino ad adesso e può aspettare ancora viene pubblicizzato. Quando un club ha un giocatore a scadenza che ha ventotto, trenta o trentadue anni è tutto normale».

TRATTATIVE IN CORSO – Tinti, agente di Bastoni, spiega – sempre in generale – come funzionano questi casi: «Io credo che sia più corretto dire che le parti si devono confrontare, poi una volta succede che il calciatore non firma più il contratto perché hai aspettato troppo. Bisogna conoscere la storia di come vanno le cose, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto di quel calciatore ed è tutto normale. Ci vuole buon senso a fare le cose, quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non credo sussista. Se un giocatore è arrivato a parametro zero vuol dire che il club non gli ha proposto il rinnovo: questa è la realtà».