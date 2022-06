Bastoni sempre più incedibile. Occhio a Skriniar e de Vrij – Sky

L’esperto di calciomercato Luca Marchetti è intervenuto negli studi di Sky Sport per fare il punto sulla difesa dell’Inter. Alessandro Bastoni, dopo le dichiarazioni dell’agente (vedi video), è sempre più incedibile. Occhio invece a Milan Skriniar e Stefan de Vrij.

INTOCCABILE – Luca Marchetti ha fatto il punto sulla difesa dell’Inter e su Bastoni: «Quelle di Tullio Tinti sono dichiarazioni importanti. Stavamo parlando del fatto che Bastoni fosse un obiettivo di Tottenham e Manchester United, il che testimonia il suo valore. Se l’agente dice che il giocatore resterà a Milano, significa che raccoglie quanto detto dal difensore che non ha intenzione di andare via. Bisogna prenderlo come un dato di fatto. Quando arriverà un’offerta ufficiale, magari Bastoni potrà cambiare idea. Ora si stanno affrontando altri discorsi in difesa, perché i difensori nerazzurri sono richiesti».

OCCHIO ALLE CESSIONI – Luca Marchetti non ha parlato solo di Bastoni. Questo il punto sugli altri difensori, cercati sul mercato: «Il discorso Skriniar-PSG sta riscuotendo successo mediatico. Una trattativa non c’è e i francesi non sono contenti della valutazione che ne fa l’Inter. Resta aperto anche il discorso legato a Stefan de Vrij. Ci aspettiamo che ci possano essere dei movimenti, perché i nerazzurri sono pronti a sostituire uno dei tre con Gleison Bremer».