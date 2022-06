Bastoni, il Tottenham non molla ma sonda le alternative: il prezzo minimo

Bastoni resta al centro di voci di mercato, in particolare quelle riguardanti il Tottenham (vedi articolo). Secondo football.london gli Spurs non mollano la presa ma cominciano a valutare le alternative.

LA RICHIESTA – Alessandro Bastoni in questo momento è a Londra, ma di certo non per andare al Tottenham. Stasera il difensore dell’Inter parteciperà a Italia-Argentina, la Finalissima UEFA-CONMEBOL a Wembley (ore 20.45). Per lui poi quattro impegni in UEFA Nations League, quindi le vacanze. Si è discusso di un trasferimento agli Spurs, ma stando a football.london l’Inter non si siederà a trattare per una cifra inferiore a sessanta milioni di euro. Non solo: Bastoni, a soli ventitré anni, è ancora a inizio carriera e non è scontato che possa scegliere di cambiare subito campionato. Motivo per il quale Fabio Paratici e Antonio Conte stanno valutando anche altri giocatori. Uno di questi è Josko Gvardiol del RB Lipsia, curiosamente accostato proprio all’Inter come potenziale sostituto di Bastoni (vedi articolo).

Fonte: football.london – Alasdair Gold