Bastoni esplode, sirene dalla Premier League: Inter pronta a blindarlo

Bastoni è stato protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Inter, fino allo stop per l’emergenza Coronavirus. Come riporta SkySport24, il talento nerazzurro ha già ricevuto qualche richiesta dalla Premier League. I nerazzurri, però, sono pronti a blindarlo

UN DIFENSORE SU CUI PUNTARE – Alessandro Bastoni partita dietro sulla carta dietro un mostro sacro come Diego Godin, ma ha dimostrato il suo valore sul campo. Il centrale sembra particolarmente adatto al gioco di Conte e l’Inter non ha intenzione di perderlo. Dalla Premier League, l’esplosione del talento non è passata inosservata. Sono arrivati i primi sondaggi, ma la società milanese è pronta a blindarlo: possibile rinnovo per un anno in estate (qui i dettagli).