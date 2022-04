Bastoni e Skriniar in partenza? Mercato Inter finanziato dalle cessioni – TS

L’Inter si avvia verso un’altra estate complicata. Secondo Tuttosport, i nerazzurri per finanziare il mercato dovranno cedere uno (o più) big. Oltre a Lautaro Martinez (vedi articolo) potrebbe esserci una partenza eccellente in difesa: Bastoni e Skriniar in partenza?

CESSIONI? – L’Inter si appresta a vivere un’estate travagliata, forse simile alla precedente, che ha visto partire due pezzi da novanta della rosa (Lukaku ed Hakimi). Il diktat della società prevede, secondo il quotidiano torinese, la valutazione di tutte le offerte per i big della rosa, a cominciare da Lautaro Martinez, su cui aleggia l’interesse dell’Atletico Madrid, o di altri big, su cui vi è il pressing di alcune squadre di Premier League (QUI i dettagli). Ad essere sacrificati, però, potrebbero essere anche due pezzi da novanta della difesa: Bastoni e Skriniar. I due garantirebbero una plusvalenza enorme e, soprattutto il secondo, un incasso a prezzi da centravanti. In caso di partenza eccellente in difesa, l’Inter si cautelerebbe con l’acquisto di Geison Bremer dal Torino.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport