Bastoni e non solo, tre profili tra i cedibili da parte dell’Inter – Sky

Non solo Alessandro Bastoni tra i cedibili da parte dell’Inter. Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, ci sarebbero anche Lautaro Martinez e Milan Skriniar tra i possibili partenti.

SACRIFICABILI – Non solo mercato in entrata. In casa Inter, infatti, sarà necessaria anche una cessione pesante. Secondo Luca Marchetti, questa è la situazione: «Sono tre i giocatori che in questo momento l’Inter può temere di perdere. Uno è Lautaro Martinez, che però è il più incedibile dei profili. Poi Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Sappiamo di forti interessamenti proprio per quest’ultimo da parte del Tottenham e anche del Manchester United. Attenzione però perché le due squadre sono anche su un altro centrale di piede mancino, ovvero Pau Torres del Villarreal».