Bastoni, due di Premier League su di lui. Nel caso l’Inter reinveste la metà – Rai

Per Bastoni la Premier League può essere la prossima destinazione, nel caso in cui l’Inter decida di venderlo. Dovesse concretizzarsi questa situazione, stando a Ciro Venerato, la metà dei soldi incassati sarebbe reinvestita.

CAMBIO IN DIFESA – L’Inter ascolterà le proposte per Alessandro Bastoni, che per Ciro Venerato è l’indiziato principale per andare via in estate. Ancor più di Lautaro Martinez. Il giornalista, nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva Estate, fa i nomi di Manchester United e Tottenham dalla Premier League per il difensore classe ’99. Valutazione fatta: sessanta milioni. Dovesse arrivare l’addio di Bastoni Giuseppe Marotta reinvestirebbe la metà della cifra per Gleison Bremer del Torino.