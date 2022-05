Bastoni, da Londra sicuri: vuole solo l’Inter! Tottenham dovrà convincerlo

Bastoni – dopo Ivan Perisic -, è un obiettivo del Tottenham, fortemente voluto da Antonio Conte. Ma secondo quanto riportato da giornalisti di Londra che seguono le vicende del club inglese, il difensore non ne vuole sapere di lasciare l’Inter.

SOLO INTER – Alessandro Bastoni non ha intenzione di lasciare l’Inter. Questa è la notizia riportata da Dan Kilpatrick, giornalista di Evening Standard che segue in particolare le vicende del Tottenham. Il difensore vuole solo l’Inter e bisognerà convincerlo.

#thfc Perisic stayed overnight at Spurs and is expected to complete a medical & sign a two-year deal today. As it stands, Bastoni reluctant to leave Inter. Deal not dead in the water but Spurs will have to convince him. @standardsport

— Dan Kilpatrick (@Dan_KP) May 30, 2022