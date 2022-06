Bastoni chiude alla Premier? Vuole l’Inter ma società deve vendere – CdS

L’Inter, in vista della prossima stagione, vuole fare gli interventi giusti sul mercato rinforzando la rosa e cercando di chiudere in attivo la sessione. Per farlo però serve vendere un big con Alessandro Bastoni che però chiude tutte le porte.

CHIUSURA – L’Inter, per chiudere con 60 milioni di euro di attivo il mercato e con un taglio del 10/15% degli stipendi, deve per forza vendere un suo top player. Il nome caldo è quello di Bastoni con il giovane difensore azzurro che ha mercato, sopratutto in Premier League. Il Tottenham di Antonio Conte lo stima molto e lo il tecnico lo rivorrebbe sotto la sua ala protettrice. Ma attenzione. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, la volontà del giocatore non è quella di cambiare aria. Anzi, tutt’altro. A Bastoni è nata recentemente un bambina, sta bene a Milano e sembra aver chiuso a un possibile trasferimento all’estero. Almeno per ora. Dunque l’Inter, se vuole far cassa, dovrà tener presente anche volontà dei suoi calciatori, certo è che, davanti a offerte da capogiro, la società prenderebbe una posizione di forza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno