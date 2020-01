Bastoni, Barcellona e Manchester City lo vogliono: l’Inter dice no – GdS

Bastoni questa stagione è rimasto all’Inter dopo il prestito al Parma dove ha giocato da titolare diverse partite in Serie A, dimostrando personalità da vendere. Oggi in nerazzurro è di fatto il titolare, voluto fortemente da Conte. Barcellona e Manchester City sono sulle sue tracce, i nerazzurri secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” dicono no.

DUE BIG EUROPEE – Alessandro Bastoni si sta mettendo in mostra all’Inter dimostrando personalità e continuità da fuoriclasse considerando ancora la sua giovane età. Acquistato dall’Atalanta e mandato in prestito al Parma la stagione successiva, il classe ’99 oggi è il titolare dell’Inter targata Antonio Conte, scalzando gente di esperienza come Danilo D’Ambrosio prima e Diego Godin subito dopo. Il suo inserimento inoltre ha riportato Milan Skriniar nella posizione di terzo centrale alla destra di Stefan de Vrij. Unico mancino nei tre dietro, ad oggi ha totalizzato già ben 10 presenze totali in questa stagione, 9 da titolare. Secondo quanto riportato dalla rosea, il giovane difensore sarebbe in cima alla lista dei desideri di Barcellona e Manchester City, alla ricerca disperata di nuovi talenti in difesa. Il club inglese allenato da Pep Guardiola in particolare, ha aperto a clamorosi scenari proponendo ai nerazzurri Joao Cancelo, una vecchia conoscenza. L’Inter però dice no alle avances delle due big europee, considerando Bastoni il futuro del club. Presto club ed entourage del ragazzo si siederanno attorno a un tavolo per discutere il rinnovo del contratto.