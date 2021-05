Bastoni da tempo è pronto a rinnovare con adeguamento il suo contratto con l’Inter, anche se la situazione negli ultimi giorni rischia di cambiare. Come riportato da Matteo Barzaghi – giornalista di ‘Sky Sport’ -, l’agente del numero 95 nerazzurro è in sede per definire il futuro

RINNOVO O CESSIONE – Giornata di lavoro in sede all’Inter (vedi articolo), dove è arrivato anche il procuratore Tullio Tinti che, tra le altre cose, cura gli interessi di Alessandro Bastoni. Si cerca di chiudere il discorso rinnovo per Bastoni, che è congelato da mesi. Previsto l’adeguamento dell’ingaggio, ancora dubbi sulle cifre finali. Anche se quello del difensore classe ’99 può essere anche uno dei nomi su cui ragionare per la cessione, viste le richieste pronte ad arrivare per lui. La situazione di Bastoni verrà discussa senza alcun dubbio, ma la priorità nerazzurra resta definire il futuro di Antonio Conte, che non sposa il nuovo progetto dell’Inter proprio per cessioni così dolorose. Sarà Bastoni il prescelto per essere sacrificato o addirittura uno dei sacrificati dall’Inter sul mercato? Futuro incerto per Bastoni, futuro incerto per Conte. Seguiranno altri aggiornamenti dalla sede dell’Inter.