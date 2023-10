Bastoni, l’agente: «Appetito in Europa ma felice all’Inter ora! Colpani…»

HBastoni è un punto fermo dell’Inter e della Nazionale Italiana nonostante le sirene straniere. L’agente Tinti, intervistato nel corso di “Costruzioni dal basso” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, parla anche di Colpani e Scalvini, che sono finiti sotto la lente nerazzurra

BASTONI FELICE – L’agente Tullio Tinti non si limita a parlare di Simone Inzaghi ma fa il punto anche su Alessandro Bastoni: «Sicuramente ormai è un calciatore che, con la partecipazione alla Champions League, interessa. Questi calciatori sono appetiti da tutti i club più importanti di Europa. Quindi lo è sicuramente anche Alessandro, che ormai è un titolare dell’Inter e della Nazionale Italiana. Però lui ha la maglia dell’Inter sulla pelle, quindi il problema per ora non c’è. Sta volentieri dov’è. Bastoni è felice di giocare nell’Inter e nell’Italia». Queste le parole di Tinti sul futuro di Bastoni, negli ultimi giorni accostato nuovamente a club di Premier League e non solo.

Colpani non piace più solamente all’Inter

COLPANI RICHIESTO – Anche all’Inter di Inzaghi farebbe comodo un innesto a centrocampo e Tinti lo sa bene: «Diciamo che Andrea Colpani è l’esempio dell’italiano che ha tante qualità da ragazzo e purtroppo in Italia, in questo momento, non solo per il discorso tecnico ma anche per il problema del Decreto Crescita – che imperversa in Italia e così arrivano stranieri da tutte le parti – è penalizzato. Non è che gli stranieri non dovrebbero arrivare ma dovrebbero arrivare solo quelli più bravi degli italiani! Se inizi a dargli fiducia e farlo giocare con continuità, come fa a Monza, siccome ha le qualità, cresce in autostima e diventa un calciatore importante. È vero che diversi club italiani importanti mi hanno chiesto di Colpani, perché si sta mettendo in grande luce. Questa cosa è determinante per il percorso dei talenti italiani, perché a livello giovanile le Nazionali Italiane hanno ottenuto risutati importanti. In Italia andiamo a prendere un giocatore giovane che gioca in Belgio anziché un italiano che ha vinto con l’Under-19… Bisogna avere un po’ di coraggio e le norme non devono essere penalizzanti nei confronti degli italiani in Italia! Perché fa male essere “discriminati” pagando il doppio delle tasse di chi arriva di fuori (ride, ndr). Così arrivano calciatori meno bravi di quelli che abbiamo già in Italia…». Così Tinti su Colpani, coetaneo di Bastoni.

Scalvini nuovo Bastoni per Atalanta e Italia

SCALVINI UNICO – Il discorso interessa un altro assistito di Tinti, che è sul taccuino dell’Inter da tempo: «Sicuramente Giorgio Scalvini ha tanti ammiratori in giro, perché è un giocatore unico per fisicità e intelligenza. Ha tutto per fare il grande calciatore. L’Atalanta ormai è un club che sa fare il proprio lavoro, non ha prolemi economici. Quindi vende solo se è contenta della cifra che può incassare. Non deve venderlo per forza ma i corteggiatori di Scalvini sono tanti…». Si chiude così il lungo intervento di Tinti sui suoi assistiti, che in futuro potrebbero seguire Bastoni pure all’Inter…