Barzaghi: «Thuram-Inter, una soluzione per anticipare la concorrenza!»

Marcus Thuram resta uno degli obiettivi principali dell’Inter per il mercato di gennaio, ma come sottolineato da Marco Barzaghi, non sarà semplice. Il collega sottolinea la difficoltà dell’affare soprattutto se non dovesse uscire Robin Gosens e in un video pubblicato sul suo canale YouTube offre una possibile soluzione.

UNA SOLUZIONE – Barzaghi parla dell’interesse dell’Inter per Marcus Thuram e aggiunge: «Un possibile scambio con il Borussia Monchengladbach è l’unica soluzione per anticipare la concorrenza e aggiudicarti Marcus Thuram, altrimenti chi te li dà circa venti milioni per Robin Gosens? È dura anche per Joaquin Correa, soprattutto dopo l’infortunio che non gli permetterà neanche di mettersi in mostra durante il Mondiale».