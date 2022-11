Barzaghi: «Thuram a giugno. Skriniar? Ieri video call, l’offerta dell’Inter!»

L’Inter lavora su più fronti: Marcus Thuram per giugno e Milan Skriniar per gennaio. Per quest’ultimo caso ovviamente si parla di rinnovo. A tal proposito ieri è avvenuta, come riferisce Barzaghi, una video call con l’agente

ACQUISTI E RINNOVI − Marco Barzaghi sul suo canale YouTube ha dato aggiornamenti sul mercato nerazzurro: «Inter piuttosto fredda sul rinnovo di de Vrij, vedremo cosa succederà nel 2023 anche perché ha cambiato agente. La volontà dell’Inter è di portarsi a casa Thuram a giugno, ma attenzione al Bayern Monaco. In Bundesliga sta vivendo la sua miglior stagione in carriera. Skriniar? C’è stata video call nella giornata di ieri, l’offerta dell’Inter è di sei più bonus. Il suo agente chiede che si arrivi a sette più bonus anche per allontanare definitivamente il PSG. Ma non ci sono solo i francesi, c’è anche il Real Madrid. Vediamo se entro fine mese si può trovare un accordo».