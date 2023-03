Barzaghi: «Solet? All’Inter piace e interessa, costa 15 milioni!»

Marco Barzaghi ha parlato riguardo Oumar Solet, difensore del Salisburgo finito tra gli obiettivi dell’Inter per il reparto difensivo (vedi articolo).

SOLET – Marco Barzaghi ha parlato sul proprio canale Youtube di Oumar Solet, difensore classe 2000 del Salisburgo. Queste le sue parole: «Oumar Solet del Salisburgo è un profilo che piace e interessa all’Inter che lo ha osservato diverse volte. Ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Con il club austriaco i nerazzurri hanno un buon rapporto. Può giocare come difensore ma anche da mediano, come Chalobah del Chelsea. Potrebbe essere l’erede di Skriniar, la pista Pavard è più complicata. Il Bayern Monaco non sembra intenzionato a lasciarlo andare via».