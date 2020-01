Barzaghi (Sky): “Eriksen ufficiale all’Inter, i tempi. Young col Cagliari”

Eriksen all’Inter è la grande notizia del pomeriggio (vedi articolo). Il giornalista Matteo Barzaghi, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, aggiunge dettagli al colpo in chiusura col Tottenham. Non sarà in campo domenica col Cagliari, dove l’esordio sarà quello di Young.

FATTA! – Matteo Barzaghi ribadisce la notizia, con qualche dettaglio in più sui tempi: «Su Christian Eriksen c’è un accordo quasi raggiunto tra Inter e Tottenham. Perché dico quasi? Mancano ancora dei dettagli e serve che il Tottenham trovi un rinforzo ulteriore, oltre a quelli già presi, e lo annunci. Detto questo Inter e Tottenham formalizzeranno l’operazione, potranno ufficializzare e si potrà dire che è fatta al 100%. I tempi? Siamo agli sgoccioli, siamo alla fine di questo affare. Attendiamo ancora un piccolo sforzo, a inizio settimana ci sarà anche nero su bianco per poterlo schierare».

DAL CAMPO – Barzaghi, oltre alle notizie su Eriksen, annuncia che Ashley Young sarà titolare domenica in Inter-Cagliari: «Ci dovrebbe essere, anche perché Antonio Candreva è squalificato e Danilo D’Ambrosio deve rientrare dall’infortunio, anche se ha ripreso ad allenarsi. Young e Cristiano Biraghi sulle fasce, con Borja Valero al posto di Marcelo Brozovic che non dà ancora garanzie per essere schierato da titolare. Dietro Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, che se la gioca sempre un po’ con Diego Godin, davanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez».