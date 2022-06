Barzaghi: «Skriniar? Qualcuno dovrà uscire! Per permettere certi colpi…»

Barzaghi in collegamento su Sky Sport dalla sede dell’Inter nel giorno dell’arrivo di Romelu Lukaku e di Kristjan Asllani, della possibile cessione di Milan Skriniar.

NON SOLO IN ENTRATA – Matteo Barzaghi su Sky ha parlato anche del capitolo cessioni: «Skriniar in uscita? Qualcosa l’Inter dovrà perdere, anche i tifosi non vorrebbero, però qualcuno deve andare via. L’obiettivo è quello di chiudere il mercato in positivo e tutte le attenzioni, al momento, sono per il difensore slovacco. Chiaro che anche qui nessuno vorrebbe cedere il giocatore ma è il mercato che comanda, per cui se l’offerta arriva per lui sarà lui ad andare via e portare quella plusvalenza richiesta considerando i 60 milioni di positivo imposti dalla società e di portare la squadra in condizione di poter fare colpi come quello di Romelu Lukaku, ma anche Mkhitaryan, Onana, Bellanova e Asllani. Poi anche Bremer e Milenkovic se dovesse andare via Skriniar».