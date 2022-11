Barzaghi: «Ronaldo si è offerto all’Inter! Thuram? Tentativo per gennaio»

Con il Mondiale in Qatar, si è ‘aperta’ anticipatamente la sessione invernale di calciomercato. Ronaldo, ormai prossimo a lasciare il Manchester United, e Thuram i temi Inter lanciati da Barzaghi

OFFERTOSI − Dal suo canale YouTube, Marco Barzaghi rivela un retroscena su CR7: «Ronaldo? Il Manchester United lo vuole scaricare, non si esclude il licenziamento per giusta causa dopo le ultime dichiarazioni lesive dell’immagine dei Red Devils. Si sarebbe offerto al Napoli ma anche all’Inter. Ha un ingaggio di 30 milioni, per sei mesi 15, magari fa lo sconto a 10. Mi sembra che Napoli che Inter abbiano rimbalzato l’offerta del suo agente Mendes. Si dice che i suoi figli siano stati già iscritti a scuola a Lisbona. Quindi Ronaldo potrebbe ritornare allo Sporting Lisbona, dove tutto ebbe inizio. Ovviamente nel calciomercato le vie sono infinite».

SUBITO − Poi Barzaghi si esprime anche sull’attaccante francese: «Thuram? Si vuole provare di portarlo a casa subito, servirebbero 10 milioni di euro. Anche la concorrenza forte del Bayern Monaco che potrebbe affondare il colpo a zero per la prossima estate. Sarebbe decisivo e determinante per il prosieguo della stagione. Avere un Thuram in più da gennaio tanta roba. Si faranno dei tentativi e c’è questa possibilità. Si è buttata dentro anche la Juventus, il Liverpool, il Tottenham e il Marsiglia. L’Inter ha un piccolo vantaggio di aver chiuso già la trattativa due estati fa. Pericolo più grande la forza del Bayern Monaco che però quel tipo di giocatori li ne ha tantissimi».