Barzaghi: «Rinnovo Perisic, l’Inter ci riprova. No accordo con la Juventus»

Barzaghi in collegamento con Sportmediaset ha aggiornato riguardo il rinnovo di Ivan Perisic con l’Inter, smentendo presunti accordi con la Juventus.

ALTRA PROVA – Anche Simone Inzaghi in conferenza stampa ha ribadito la volontà di tenere l’esterno croato anche in vista della prossima stagione. Marco Barzaghi su Sportmediaset ha aggiornato riguardo la situazione rinnovo contrattuale di Ivan Perisic, specificando: «L’Inter ha la convinzione di poter far cambiare idea a Ivan Perisic, per evitare lo smacco del passaggio alla Juventus la dirigenza proverà con una nuova offerta ad avvicinarsi con i bonus ai 6 milioni richiesti».