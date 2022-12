Barzaghi: «Probabile asta per Dumfries, l’Inter fissa il prezzo!»

Marco Barzaghi ha parlato a Sport Mediaset delle trattative che riguardo l’Inter. Dumfries è il più richiesto dei nerazzurri.

ASTA – Secondo Marco Barzaghi, si potrebbe creare un’asta per Denzel Dumfries: «La prestazione di Dumfries ha scatenato la grande attenzione delle squadre inglesi. Oltre a ciò anche un incremento del cartellino. Probabile che si crei una vera e propria asta tra Chelsea, Tottenham e il Manchester United di Ten Haag. L’Inter ora chiede 60 milioni, con la possibilità di tenere l’olandese fino a giugno per poi cederlo in estate». L’esterno olandese permetterebbe alle casse nerazzurre di respirare e di reinvestirne una parte per gli obiettivi di mercato (vedi articolo).