Barzaghi: «Pavard-Inter, manca un solo dettaglio! Intanto lunedì…»

Pavard è ancora un nome in sospeso in casa Inter nonostante ci sia l’accordo sia con il calciatore che con il Bayern Monaco. Matteo Barzaghi, intervenuto su Sky Sport, fa il punto della situazione sul francese che nemmeno oggi ha preso parte all’allenamento

ULTIMO DETTAGLIO – Benjamin Pavard dovrebbe essere il colpo di mercato di rilievo dell’Inter, ma fino a quando non arriva il via libera di Thomas Tuchel il condizionale è d’obbligo. Intanto in casa nerazzurra regna la fiducia: «In casa Inter c’è attesa per Pavard: lunedì, giorno di Cagliari-Inter, potrebbe essere il giorno chiave o almeno questo pensano le parti coinvolte. Tutti d’accordo dunque, tranne Tuchel che non ha dato il via libera mentre il francese anche oggi non si sta allenando, per cui negli ultimi 4 giorni ha lavorato tre volte a parte e una in gruppo. Il giocatore sta spingendo per partire, vedremo se sarà accontentato. L’Inter ci spera perché ha ricevuto rassicurazioni ma fino a quando non ci sarà il semaforo verde non si può parlare di affare fatto. L’accordo è totale su tutto, manca l’ultimo dettaglio che poi è il più importante: ovvero il suo sostituto».