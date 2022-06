Barzaghi: «Lukaku ha chiesto scusa all’Inter! La partita si gioca a Londra»

Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione Romelu Lukaku e ha detto la sua riguardo il possibile ritorno in prestito.

CHIUSURA DI UN CERCHIO – Matteo Barzaghi su Sky ha parlato della situazione legata all’attaccante belga: «Lukaku ha chiesto scusa per l’errore fatto e questo gli va riconosciuto. Ci sta che alcuni tifosi siano rimasti delusi dalla sua partenza perché ha lasciato l’Inter in un momento in cui la squadra puntava su di lui. Alla fine se tornasse in prestito sarebbe una chiusura del cerchio dal punto di vista economico perfetto. La partita adesso si gioca a Londra, il Chelsea sta digerendo il fatto di poter lasciare andar via Lukaku dopo solo un anno e i 115 milioni spesi. Adesso deve pensare quale sia il modo migliore per perderci il meno possibile. Adesso deve capire come rivalutare quell’investimento, e forse dare Lukaku in prestito all’Inter permetterebbe al giocare di ritrovare la fiducia, e dunque un investimento che recupera valore. Non è semplice però è tutto in piedi».