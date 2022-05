Barzaghi: «Lukaku? Da capire nuova proprietà Chelsea. Conte-Psg…»

L’Inter è ancora in corsa per lo scudetto e per la Coppa Italia con i nerazzurri che vogliono alzare tutti e due i trofei. Intanto si parla sempre di calciomercato con Romelu Lukaku che è un nome caldo. Ecco le ultime sul belga.

VENDITA – L’Inter vuole chiudere al meglio la stagione in corso per poi concentrarsi sul calciomercato. Un nome caldo è quello di Lukaku sempre più ai margini del Chelsea con un suo ritorno all’Inter che molti tifosi sognano. Ecco le ultime su di lui da Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset. «Nuova proprietà del Chelsea, bisognerà capire che intenzioni hanno. In caso di conferma di Tuchel, Lukaku al 100% andrà via. Che possibilità ci sono? Si potrebbe aprire la possibilità di un prestito per fargli riacquisire valore visto che già ora, essendo messo in vendita a 75 milioni, si è svalutato del 30%. Poi c’è da capire se Conte andrà al Psg e se in caso se lo vorrà portare con sé».