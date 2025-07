Barzaghi conferma: «Lookman grande occasione per l’Inter! Rinnovamento»

Matteo Barzaghi ha aggiornato sull’interesse concreto dell’Inter per Ademola Lookman. Di seguito le ultime sul punto.

LA SITUAZIONE – Matteo Barzaghi si è così pronunciato a Sky Sport in merito alla trattativa impostata dall’Inter per l’ingaggio di Ademola Lookman: «Il suo è il primo nome nella lista dell’Inter per l’attacco. Può giocare seconda punta, trequartista esterno, trequartista alle spalle di Lautaro Martinez. Darebbe una grande iniezione di forza, energia e tecnica ai nerazzurri. I primi contatti informali ci sono già stati con l’Atalanta, con l’Inter convinta di poter liberare Lookman per 40 milioni di euro. Ciò anche in virtù di passate promesse di poter cedere il calciatore in presenza di cifre importanti».

Barzaghi delinea i contorni futuri della trattativa Lookman per l’Inter

GLI SVILUPPI – Barzaghi ha poi proseguito: «La notizia è che l’Inter non avrebbe bisogno di cedere prima di formulare l’offerta. Va detto che l’Atalanta ha intenzione di ottenere qualcosa di più dalla cessione di Lookman, per cui andrà trovato un accordo.

Per non farsi trovare impreparata, l’Inter ha sul taccuino altri nomi, come quelli di Sancho e Nico Gonzalez. Ma Lookman è il primo nome individuato dai nerazzurri per rinforzare il reparto offensivo – che con lui farebbe un ulteriore passo in avanti. Oltre a Thuram e Lautaro Martinez vi sarebbero così anche Bonny, Pio Esposito e – appunto – Lookman».

LA STRATEGIA – Barzaghi ha così concluso: «L’Inter vuole cogliere l’opportunità di arrivare a un giocatore così importante come Lookman. Per una cifra, di 40 milioni, sicuramente alta, ma inferiore rispetto a quanto sarebbe necessario versare per altri profili presenti sul mercato».