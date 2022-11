Barzaghi: «Inter tra mercato e rinnovi: sette in scadenza! Una priorità»

L’Inter pensa non solo al mercato di gennaio (vedi QUI), ma anche alla questione rinnovi dato che saranno ben sette i nerazzurri in scadenza a giugno. Il collega Matteo Barzaghi nel corso di un suo intervento su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sottolineando una priorità per la dirigenza.

IN SCADENZA – Più che di mercato in casa Inter si parla soprattutto di negoziare per quanto riguarda la situazione rinnovi. Saranno ben sette i giocatori in scadenza a giugno, uno su tutti Milan Skriniar: «Come lui anche Stefan de Vrij, Samir Handanovic, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, Edin Dzeko e Matteo Darmian su cui l’Inter vuole scommettere ancora». Il primo della lista sarà chiaramente il difensore slovacco, che la dirigenza vuole blindare in ottica futura.