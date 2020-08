Barzaghi: “Inter, nessun contatto con Messi. Non rientra nei piani”

Matteo Barzaghi

L’Inter non è tra le pretendenti di Lionel Messi. Lo afferma Matteo Barzaghi di “Sky Sport”. Ecco la spiegazione del giornalista.

FUORI PORTATA – I tifosi dell’Inter dovranno mettersi l’animo in pace: Lionel Messi non vestirà il nerazzurro. Dopo aver comunicato al Barcellona di volersene andare, è partita la caccia a indovinare la prossima destinazione dell’argentino. Ma il sei volte Pallone d’Oro non verrà in Italia. Ulteriore conferma è l’esito dell’incontro di oggi tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter. Il prossimo mercato nerazzurro vedrà spese mirate e oculate. Il percorso di crescita è tracciato, l’intenzione è di seguirlo in modo organico. E un acquisto come quello del 33enne di Rosario non rientra tra gli investimenti che i nerazzurri intendono sobbarcarsi. Ecco le parole di Matteo Barzaghi: «Non c’è bisogno di un comunicato. Però l’Inter è stata chiara, nell’incontro di oggi, nelle sue volontà, nella linea che fa trapelare. Sarà un mercato oculato, non fatto di acquisti roboanti. Al momento ci dicono al 100% che l’Inter non l’interlocutrice di Messi. È talmente un nome forte che rimane nei tifosi, che lo chiedono. È chiaro che sarebbe un po’ il sogno di tutti, ma non è assolutamente nelle idee e nelle possibilità dell’Inter. Messi non rientrerebbe in un mercato di investimenti mirati».