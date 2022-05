Barzaghi: «Inter, Lukaku il sogno per l’attacco! Dybala aspetta una cosa»

Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, ha fatto il punto riguardo il mercato in entrata e in uscita dall’Inter per l’attacco nerazzurro. Il ritorno di Romelu Lukaku resta il sogno, Paulo Dybala aspetta.

IN ATTACCO – Marco Barzaghi fa il punto riguardo il mercato in entrata e in uscita dall’Inter in attacco: «Per l’attacco il sogno dell’Inter resta Romelu Lukaku, ma ci sono ancora dei problemi per il passaggio di proprietà del Chelsea. Lautaro Martinez con le sue prestazioni sta dimostrando di voler restare a Milano, ma anche il fatto stesso di voler aprire un ristorante a Milano, ma sappiamo come il mercato sia imprevedibile. Paulo Dybala aspetta che l’Inter faccia un po’ di pulizia sul monte ingaggi e ceda un giocatore anche medio e il primo nome nella lista potrebbe essere Denzel Dumfries, che piace tanto al Manchester United».