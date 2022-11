Barzaghi: «Inter, Gagliardini non verrà rinnovato ma altri quattro sì!»

In casa Inter si lavora sui rinnovi di contratto. Gagliardini probabilmente partirà (vedi articolo). Mentre, secondo Barzaghi, altri quattro giocatore dovrebbero prolungare la loro permanenza

RINNOVI − Dopo aver aggiornato sulla situazione Skriniar (vedi articolo), Marco Barzaghi ha continuato ancora sul capitolo rinnovi. Le sue parole: «Alcaraz primo della lista del centrocampo. Ci saranno tante partenze e tanti giocatori che andranno via. Non verrà rinnovato Gagliardini. Si cercherà di rinnovare Dzeko, Skriniar, Darmian e forse D’Ambrosio che ha manifestato la sua intenzione di voler chiudere la sua carriera all’Inter. Accetterebbe anche un ingaggio al ribasso per chiudere a Milano». Il giornalista ha parlato su proprio canale YouTube.