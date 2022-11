Barzaghi: «Inter forte su Thuram! Serie A meta ben gradita dal giocatore»

L’Inter continua a lavorare per cercare di portare Marcus Thuram a Milano, magari già a gennaio. Dell’attaccante francese ne ha parlato il collega Marco Barzaghi in un video pubblicato sul suo canale YouTube.

PER GENNAIO – Barzaghi parla dell’interesse dei nerazzurri per l’attaccante francese: «L’Inter è forte su Marcus Thuram, il primo obiettivo inizialmente era quello di portarlo a Milano a costo zero ma con gli ultimi gol realizzati in Bundesliga ha chiaramente attirato l’interesse su di lui, considerando anche la chiamata dalla Francia al Mondiale. Per anticipare i possibili concorrenti, l’Inter ha sondato il terreno riallacciando i rapporti con i suoi agenti. A Thuram non dispiacerebbe tornare in Italia dato che è nato a Parma e parla l’italiano. Questo è un colpo da non farsi scappare».