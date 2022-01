Barzaghi: «Gosens scelta per presente e futuro. Attacco? Caicedo in pole»

La trattativa tra Inter e Atalanta per Gosens procede spedita con i nerazzurri pronti al grande investimento. In attacco, si lavora su due nomi ma Caicedo è nettamente in pole

ULTIME − Matteo Barzaghi dagli studi di Sky Sport 24 fa il punto sul mercato dell’Inter: «Procede spedita la trattativa Gosens-Inter. I nerazzurri hanno deciso di puntare a questa zona del campo perché Gosens può essere carta per presente e futuro. Il rinnovo di Perisic è in dubbio. L’Inter è prima in classifica e quindi può programmare, grande segnale per la società in caso di arrivo. Zhang con la dirigenza hanno deciso di voler prendere un esterno preciso e condiviso da tutti e non uno tanto per prenderlo. Sensi andrà alla Sampdoria, in attacco: Caicedo in pole su Salcedo».