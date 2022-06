Barzaghi: «Dybala? L’Inter non avrà cinque punte pesanti in attacco!»

Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Calciomercato – L’Originale, ha parlato dell’interesse dell’Inter per Paulo Dybala, facendo riferimento all’attuale attacco nerazzurro.

IN ATTACCO – Matteo Barzaghi fa il punto dell’attacco dell’Inter tenendo in considerazione l’arrivo di Lukaku e l’interesse per Dybala: «Da quello che ho capito dalle parole di Marotta anche lontano dai microfoni e le telecamere è che l’Inter comunque non avrà cinque punte pesanti in squadra. Considerando la presenza di Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Per Paulo Dybala non basterebbe la cessione già scontata di Alexis Sanchez e dunque servirebbe la cessione di un altro attaccante, ma ad oggi non ci sono i presupposti».