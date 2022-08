Barzaghi: «Acerbi, apertura da parte dell’Inter! Situazione diversa rispetto a prima»

Francesco Acerbi potrebbe essere il prossimo difensore dell’Inter. Di lui ha parlato Marco Barzaghi, collega di Sportmediaset.

SITUAZIONE CAMBIATA – Marco Barzaghi spiega la situazione legata a Francesco Acerbi: «Inizialmente mi hanno sempre smentito questa possibilità, poi Acerbi è diventato una possibile operazione last-minute. Ora, invece, è arrivata l’apertura al prestito. Capisco che ci sono un po’ di tifosi dell’Inter che non lo vogliono per quella risata dopo il gol subito dal Milan, che è costato lo scudetto. Su Manuel Akanji non è tutto fermo».