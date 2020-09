Bartomeu: “Soldi per Lautaro Martinez? Credo di essere già stato chiaro”

Josep Maria Bartomeu Barcellona

Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato all’emittente catalana TV3 in occasione del Trofeo Gamper, vinto 1-0 sull’Elche. A una domanda sul mancato arrivo di Lautaro Martinez il contestatissimo numero uno blaugrana ha ribadito la sua posizione: non può spendere.

RISORSE LIMITATE – Lautaro Martinez non lascerà l’Inter per il Barcellona, almeno non quest’anno. Il presidente dei catalani, Josep Maria Bartomeu, spiega le difficoltà a livello di acquisti: «Questo è un mercato atipico, perché molti campionati e molti tornei sono già iniziati. Il Barcellona ha i soldi per acquistare Lautaro Martinez? Non voglio fare nomi, ma credo di aver già spiegato qualche giorno fa, in un’altra intervista, che la pandemia ha creato problemi a diversi club top d’Europa, non solo al Barcellona. Ci sono stati moltissimi ricavi mancati: noi per esempio non possiamo vendere biglietti per lo stadio, avere ingressi al museo eccetera. Ci dobbiamo adattare alla situazione, soprattutto per rispettare il fair play finanziario. Siamo al limite degli ingaggi, per questo per vedere arrivare nuovi giocatori devono esserci delle cessioni».