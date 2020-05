Barone: “Chiesa, richieste anche dall’estero”. Inter avvisata?

Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina, ha parlato in una diretta Instagram sul canale della “Gazzetta dello Sport”, chiarendo nuovamente il futuro sia di Federico Chiesa che di Gaetano Castrovilli, giocatori seguiti anche dall’Inter.

RICHIESTE – Federico Chiesa resta uno dei pezzi pregiati della Fiorentina, seguito in Italia – anche dall’Inter – e all’estero. Joe Barone, Direttore Generale della società viola, ha chiarito la situazione di mercato del giocatore, così come di Gaetano Castrovilli, altro elemento seguito dai nerazzurri: «Noi vogliamo fare una squadra molto competitiva per il futuro, a gennaio lo si è visto con il mercato. Castrovilli e Chiesa? Federico è sotto contratto, è un nostro giocatore, a fine stagione vedremo la situazione. Ci sono delle squadre che stanno bussando, anche all’estero, ma lui è molto concentrato per far bene qui con noi. Castrovilli è un giocatore che rimarrà sicuramente qui a Firenze».