Bargiggia: «Inter, Lukaku-Dybala? Uno esclude l’altro ma entro giugno»

Due nomi sul taccuino Inter, Lukaku e Dybala. Profili pesantissimi che fanno sognare la tifoseria nerazzurra. Secondo Bargiggia, intervenuto a One station radio, uno però esclude l’altro

UNO ESCLUDE L’ALTRO − Secondo Bargiggia, Lukaku e Dybala per l’Inter sono operazione alternative: «Possibile chiacchierata tra la Roma e agenti di Dybala non posso smentirla. I nerazzurro però si sono mossi prima ma al momento ha frenato perché vuole capire cosa possa fare con Lukaku. Se l’Inter prende Lukaku, non prende Dybala, le due operazioni sono alternative. Per il belga devono incastrarsi tante cose: ingaggio ma soprattutto l’accettazione del prestito da parte del Chelsea. Lui ha anche cambiato agente, e questa cosa non va trascurata, visto che l’Inter non ha più buoni rapporti con Pastorello da qualche tempo. Entrambe le situazioni vanno monitorate, e se l’Inter vuole sfruttare il decreto crescita deve concludere una delle due operazioni entro giugno».