Barella, il rinnovo fa risparmiare l’Inter: come cambia l’impatto a bilancio – CeF

Col rinnovo di Nicolò Barella buone notizie per l’Inter anche sul fronte bilancio. Ecco come il prolungamento del centrocampista inciderà sulle casse del club.

IMPATTO – Nelle ultime ore è giunta la conferma dell’accordo definitivo fra l’Inter e Nicolò Barella per il rinnovo di contratto fino al 2029. Si attende solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma intanto le cifre del prolungamento sono già note. Come lo è il fatto che il rinnovo di Barella, stando a quanto riportano i colleghi di Calcio e Finanza – avrà un nuovo impatto sul bilancio dell’Inter.

Barella, differenze a bilancio da una stagione all’altra: le cifre

SCORSA STAGIONE – Il costo storico di Barella supera i 50,5 milioni di euro. Di questi, oltre 31 milioni di euro al giugno 2023 erano stati ammortizzati, arrivando a un valore netto a bilancio pari a circa 19,5 milioni di euro. Per l’Inter il costo complessivo per il centrocampista sardo nella stagione 2023/2024 che si è appena conclusa è stato di 14,83 milioni di euro. Cifra alla quale si arriva considerando lo stipendio di 8,33 milioni di euro (di cui 4,5 milioni netti) e la quota di ammortamento per l’ultima stagione di 6,5 milioni di euro circa (vista la scadenza del contratto).

PROSSIMA STAGIONE – Col rinnovo di contratto di Barella che sta per concretizzarsi, la quota di ammortamento per la stagione 2024/2025 calerà a 2,6 milioni di euro. Ma la diminuzione per l’Inter potrà essere compensata dall’aumento dello stipendio lordo a 12,03 milioni di euro. In questo modo sul bilancio dell’Inter della prossima stagione barella peserà per 14,63 milioni di euro. Il costo del centrocampista nerazzurro, dunque, graverà leggermente di meno, rispetto alla stagione appena passata, sulle casse del club nerazzurro.